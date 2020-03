Nezaplacené domény není potřeba řešit, splatnost se kvůli koronaviru posouvá

Vedení sdružení CZ.NIC nicméně upozornilo, že prodloužení splatnosti na 60 dnů je dočasné. A platí pouze do odvolání, tedy patrně pouze po dobu nouzového stavu v ČR.

„Prodloužení platnosti internetové domény by nemělo být tím nejdůležitějším, co by měli nyní uživatelé řešit. Proto jsme se rozhodli upravit naše systémy tak, aby nezaplacená doména a služby na ni napojené nepřestaly fungovat po 30 dnech, jak tomu bylo dosud, ale až za 60 dnů,“ prohlásil Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.