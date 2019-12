Nejrozšířenější počítačovou dovedností Čechů je práce s textem

Nejrozšířenější počítačovou dovedností Čechů je práce s textovým procesorem, kterou zvládá 53,7 procenta lidí. Další dovednosti jsou méně rozšířené, třetina lidí umí například upravovat fotografie, necelá pětina vytvářet prezentace. S počítačem umí více pracovat muži a zejména mladí lidé do 24 let věku. Vyplývá to z dat, která do ročenky nově zařadil Český statistický úřad.