Mobily a spotřební elektronika pohromadě. Samsung čeká největší reorganizace za poslední roky

Jihokorejská společnost Samsung Electronics Co. Ltd. sloučí svoji mobilní divizi s divizí spotřební elektroniky. Spojení bude největší reorganizací skupiny od roku 2017, jeho cílem je zjednodušit strukturu a soustředit se na růst podnikání zaměřeného na logické čipy. Vyplývá to z úterního prohlášení.