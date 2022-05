Místo vrtulníků budou elektrické vedení kontrolovat drony, plánují vědci z ČVUT

Aby se předcházelo výpadkům proudu v důsledku závad na elektrickém vedení, musí speciálně vyškolení piloti vrtulníků kontrolovat každý metr vedení po celé republice. Do pěti let by je ale měly nahradit speciální autonomní drony s umělou inteligencí. Vědci z elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze nyní drony testují a vychytávají detaily. Podívejte se na video.