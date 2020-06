Microsoft zavře své kamenné prodejny. Natrvalo

Prodejny Microsoftu byly uzavřeny již zkraje letošního roku v souvislosti s pandemií koronaviru. Právě během tohoto období si podle vedení podniku lidé velmi zvykli na nákupy prostřednictvím internetu a zpátky do kamenných obchodů se příliš nehrnou.

Právě to je důvod, proč se zástupci společnosti rozhodli k tak radikálnímu kroku. Americký softwarový gigant má po celém světě 83 prodejen, v nich nabízí kromě vlastního softwaru především hardware – televizní konzole Xbox, počítače Surface, ergonomické klávesnice a myši a další hardware.

Americký podnik chtěl dosáhnout stejného úspěchu, ze kterého se radoval konkurenční Apple. Takové popularity se ale prodejny Microsoftu nedočkaly. Podle agentury DPA to bylo dáno především tím, že Apple těžil ze zájmu o svůj telefon iPhone, zatímco Microsoft v posledních letech žádný vlastní telefon nenabízel.

V souvislosti s rozhodnutím o uzavření většiny prodejen zůstanou otevřeny pouze ukázkové obchody v centrále firmy v Redmondu, New Yorku, Londýně a Sydney.

Vedení Microsoftu v oficiálním prohlášení zdůraznilo, že bude i nadále investovat do svých digitálních aktivit. Tedy konkrétně do internetových obchodů, které jsou lokalizovány prakticky do všech světových jazyků. Působí totiž na 190 trzích a vedení amerického softwarového gigantu věří, že tyto e-shopy obhospodaří díky plánovaným investicím až 1,2 miliardy zákazníků.