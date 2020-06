Microsoft chtěl nahradit lidi umělou inteligencí. A hned způsobil poprask

Na konci května začal práci některých editorů zpravodajského webu MSN přebírat počítačový program a už za několik dní měla umělá inteligence na kontě jednu nepříjemnou chybu. Ke zprávě o britské zpěvačce Jade Thirlwallové a jejích zkušenostech s rasismem minulý týden přiřadila fotografii její kolegyně z kapely Little Mix Leigh-Anne Pinnockové. Napsal o tom deník The Guardian poté, co Thirlwallová svou frustraci dala najevo na sociálních sítích.