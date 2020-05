Koronavirus může proměnit seznamování po internetu, říká šéf Tinderu

Počet konverzací uskutečněných přes Tinderu vzrostl mezi půlkou února a koncem března o nějakých 12 procent. Za normální situace by to byl pro ředitele firmy důvod k oslavám. To by však zároveň nesmělo dojít i „významné proměně” v chování uživatelů, které je jinak poměrně konstantní, popisuje situace Seidman.