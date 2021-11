Konspirátoři přecházejí od popírání pandemie k popírání klimatické změny

Jedním z těch, kdo dnes věří, že „covidová a klimatická propaganda” jsou součástí stejného nekalého plánu, je britský rodák Matthew, který posledních 20 let žije na Novém Zélandu.

Jeho případ je součástí širšího trendu. Skupiny odpůrců uzávěr a vakcín na komunikační platformě Telegram, které se kdysi věnovaly výhradně pandemii, nyní vnášejí stejné konspirační příběhy do debat o klimatu. Příspěvky přitom zacházejí daleko za úroveň politických polemik a jsou plné nepřesných informací, smyšlených zpráv a pseudovědy.

„Terminologie spojená s covidovými opatřeními je čím dál více využívána k rozdmýchávání strachu a mobilizaci proti klimatickým opatřením,” uvedla Jennie Kingová z výzkumného ústavu Institute for Strategic Dialogue (ISD), který mapuje trendy šíření dezinformací. Při současném posunu podle ní samotná klimatická politika není zas tak důležitá. „Jde o to, že vám to umožňuje témata jako moc, osobní svoboda, kontrola nad vlastním osudem, ztráta tradičního životního stylu, všechny tyhle myšlenky šikovně dostat k mnohem širšímu publiku,” řekla Kingová.