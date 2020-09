Konec balamutění. Operátoři budou muset uvádět přesnou rychlost internetu

Ve smlouvách – a zároveň i v nabídkách – budou muset operátoři od příštího roku uvádět přesnou rychlost internetového připojení. To by mělo lidem pomoci v rozhodování, jakého poskytovatele připojení si skutečně vyberou. V rozhovoru s ČTK to uvedla předsedkyně ČTÚ Hana Továrková.