Komunikační software Slack zahájil rok výpadkem

Komunikační software Slack zahájil první pracovní den roku výpadkem. Neunesl nápor milionů navrátilců do zaměstnání a do škol po svátečním volnu. Problémy s přihlašováním a posíláním zpráv nastaly v pondělí odpoledne evropského času poté, co začal pracovní den ve Spojených státech, informují světové tiskové agentury. Příčiny pondělních výpadků zatím nejsou známy.