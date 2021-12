Kdo zachrání princeznu? Mapy.cz ukrývají vánoční hru

Princip hraní je jednoduchý. „Hráč hledá pohádkové postavy, místa a předměty podle získaných indicií. Díky tomu, že si je ukládá do své virtuální nůše, mu předměty odemykají další cestu,“ prohlásil produktový manažer.

Vánoční hra je k dispozici zdarma na webu, a to od 14. prosince do 1. ledna 2022. „Po dokončení je možné ještě soutěžit o malou odměnu a napovíme, že princezna za ženu to nebude,“ doplnil Laš.