Italský antimonopolní úřad vyšetřuje Google kvůli přenositelnosti dat

"Google zřejmě bránil vzájemné součinnosti při sdílení údajů jednotlivců s ostatními platformami," uvedl úřad ve své zprávě. Americký podnik by podle úřadu tímto způsobem mohl omezovat právo na přenositelnost osobních údajů a snižovat ekonomické přínosy, které mohou uživatelé prostřednictvím těchto údajů získat. Mohl by tak rovněž omezovat hospodářskou soutěž snižováním schopnosti konkurentů vyvíjet nové služby.

Antimonopolní úřad rovněž oznámil, že ve středu provedl inspekce v prostorách společnosti Google, a to ve spolupráci s italskou finanční policií. Podle italských zákonů hrozí firmám za zneužívání dominantního postavení na trhu pokuta do deseti procent jejich ročních globálních tržeb. V případě Googlu tyto tržby v loňském roce činily 257,6 miliardy dolarů (zhruba 6,3 bilionu Kč).

Google uvedl, že nabízí lidem možnost přesunovat svá data už téměř deset let. "Jsou to nástroje, které mají pomáhat lidem spravovat jejich osobní údaje, a nikoli poskytovat jiným podnikům či prostředníkům přístup k dalším údajům, které by mohli prodávat," dodal. Poskytnutí takovéhoto přístupu by podle firmy znamenalo "ohrožení soukromí lidí i povzbuzení k podvodným aktivitám".