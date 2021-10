Interní dokumenty Facebooku odhalují neshody a neschopnost čelit nenávisti

Informace pocházejí z tisíců dokumentů, které z Facebooku vynesla bývalá zaměstnankyně Frances Haugenová. O části z nich informoval minulý měsíc deník The Wall Street Journal (WSJ) v sérii článků nazvané The Facebook Files, nyní na jeho práci navazuje projekt Facebook Papers, do něhož je zapojeno přes 15 redakcí včetně agentury AP, deníku The New York Times (NYT) nebo televizí CNN a NBC News. Výsledky spolupráce s Haugenovou, která se ve Facebooku podílela na opatřeních proti dezinformacím, začala média zveřejňovat o víkendu, zatím největší porce zjištění přišla v pondělí.