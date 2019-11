Internetové firmy lépe bojují s dezinformacemi, mají ale ještě rezervy

„Automaticky šířená propaganda a dezinformace stále ve značné míře přetrvávají a je potřeba dál pracovat na všech oblastech kodexu,“ uvedli ve společném prohlášení eurokomisaři Věra Jourová, Mariya Gabrielová a Julian King, do jejichž působností potírání dezinformací a propagandy spadá.

Brusel orgány členských států či nevládní organizace už několik let varují před pokusy šířit prostřednictvím sociálních sítí dezinformace, jejichž cílem může být ovlivnění postojů občanů EU zvláště v období před volbami. Podle některých závěrů má část zaznamenaných pokusů původ v Rusku.

Budoucí komise vedená Ursulou von der Leyenovou bez ohledu na dobrovolné snahy počítá s tím, že do konce příštího roku předloží celounijní pravidla pro transparentnost činnosti internetových firem a odhalování dezinformací. Znalci problematiky se shodují, že schválení normy bude předcházet dlouhá debata a může zabrat celé pětileté funkční období EK, která by měla do úřadu nastoupit v prosinci.