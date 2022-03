Internet loni v Česku používalo 83 procent lidí, podíl dlouhodobě roste

Internet loni v Česku používalo 83 procent lidí starších 16 let, před pandemií koronaviru to bylo 81 procent. Podíl dlouhodobě roste, v roce 2001 to bylo 15 procent, v roce 2011 necelé dvě třetiny. Více lidí než dřív si loni také prohlíželo internet v mobilu, používalo sociální sítě a elektronicky komunikovalo s úřady. Lidé ve srovnání s předcovidovou dobou více telefonovali a nakupovali on-line. Vyplývá to z informací, které v úterý na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).