Facebooku hrozí v Rusku miliardová pokuta. Za ignorování zákona

Americká internetová společnost Facebook čelí v Rusku pokutě až do deseti procent z ročního obratu v této zemi. Úřady zvažují, že firmu potrestají za opakované prohřešky, zejména za to, že nemaže ze své komunikační sítě obsah, který Moskva považuje za nezákonný. Podle odhadů listu Vedomosti by pokuta mohla dosáhnout až 1,2 miliardy rublů (asi 363 milionů Kč).