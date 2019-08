Facebook si platil lidi, aby přepisovali hlasové zprávy uživatelů

Podle Bloombergu nicméně přepisování konverzací stavělo externí pracovníky do nepříjemné situace. "Neříkali jim, kde nebo jak byly nahrávky pořízeny, pouze že je mají přepsat... Poslouchají rozhovory uživatelů Facebooku, někdy s vulgárním obsahem, ale neví, proč je Facebook potřebuje mít přepsané," řekly zpravodajské agentuře osoby, které byly do této činnosti zapojené.

Sociální síť uživatele neseznámila se skutečností, že jejich audiozáznamy se mohou dostat do rukou třetím stranám. Zásady Facebooku ohledně užívání dat se konkrétně o nahrávkách nezmiňují. Uvádí, že firma shromažďuje "obsah, komunikaci a další informace, které poskytujete při používání našich produktů, včetně informací uvedených při registraci účtu, při vytváření nebo sdílení obsahu a posílání zpráv či jiné komunikaci s ostatními uživateli". V zásadách se také píše, že uživatelský obsah a komunikaci "automaticky zpracovávají" systémy Facebooku.

Společnost Marka Zuckerberga podle agentury Bloomberg odmítá, že by kvůli cílení reklamy shromažďovala audionahrávky od uživatelů. Sám zakladatel o tom loni ujišťoval při výpovědi v americkém Kongresu. "Mluvíte tady o konspirační teorii, která koluje, že posloucháme, co se děje s vaším mikrofonem, a používáme to k reklamě. Tohle neděláme," odpověděl v dubnu 2018 Zuckerberg na otázku senátora Garyho Peterse.