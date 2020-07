Facebook nemá žádnou dohodu s Trumpem, prohlásil Zuckerberg

Dohady kolem možné spolupráce mezi Facebookem a Trumpem pramení mimo jiné z přístupu stejnojmenné sociální sítě k některým kontroverzním příspěvkům prezidentova volebního štábu či ze zpráv o říjnové návštěvě Zuckerberga v Bílém domě, která zůstala utajená až do druhé poloviny listopadu, kdy o ní informovala televize NBC News.

„Zuckerberg potřebuje (a zdá se, že i dostává) výjimku, pokud jde o naštvané prezidentovy tweety a pohrůžky žalobami a regulacemi, kterým čelí jiné velké technologické společnosti. Trump potřebuje přístup k reklamním nástrojům Facebooku a k jeho virálnímu potenciálu. Oba muži dostávají, co chtějí, a je rozumné uvažovat o tom, zda jde o pouhý soulad zájmů, nebo je za tím něco víc,” napsal nedávno v článku na toto téma deník The New York Times (NYT).