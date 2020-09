Evropské země požadují regulaci stablecoinů v EU

Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na návrh společného prohlášení těchto zemí, do kterého měla možnost nahlédnout.

Stablecoiny se dostaly do centra zájmu politiků a bankéřů loni právě díky měně libra. Centrální banky a finanční regulační orgány se obávají, že libra, která původně měla být krytá širokou škálou měn a vládního dluhu, by mohla destabilizovat měnovou politiku, usnadnit praní špinavých peněz a narušit soukromí uživatelů. Některé země již pohrozily zablokováním měny a projekt byl již zpožděn a upraven.

Země v prohlášení uvedly, že regulační rámec EU pro stablecoiny by měl ochránit měnovou suverenitu regionu a vyřešit rizika pro měnovou politiku, a také ochránit spotřebitele. Všechny stablecoiny by měly být kryté schválenou měnou v poměru jedna ku jedné, rezervní aktiva by měla být denominována eurem nebo dalšími měnami členských států EU a uložena v institucích schválených EU.