EU se shodla na odstraňování teroristické propagandy z internetu

Nové nařízení, po jehož rychlém přijetí volala v reakci na nedávné atentáty z Francie či Rakouska řada zemí, má znemožnit například koordinaci útoků či zveřejňování návodů k výrobě výbušnin. Úřady členských zemí budou mít na jeho základě pravomoc požadovat po provozovatelích sociálních sítí a dalších webových platforem, aby do hodiny od vyzvání smazaly teroristické příspěvky nebo k nim zamezily přístup. Orgány jedné země přitom bude moci využít tento nástroj pro celé území EU.

Kritici zásahů do provozu internetu se obávali, aby nařízení nezasahovalo například do práce novinářů a nebyla automaticky odstraňována jakákoli zmínka o terorismu. Diskuse se vedly také o tom, jak zajistit, aby některé vlády nemohly využívat nařízení k omezování projevů a komunikace svých odpůrců.

"Zkoumat nebo psát o terorismu nesmí být znemožněno. Parlament ve své vyjednávací pozici odmítl filtry, které by mazaly obsah a mohly by tak zabránit legitimnímu obsahu v šíření pouze proto, že stroj to špatně vyhodnotil," uvedl místopředseda EP Marcel Kolaja, který je jedním ze zpravodajů parlamentního stanoviska k návrhu nařízení. Podle něj je sice pozitivní, že z původního návrhu vypadlo povinné používání automatických filtrů, problematická však zůstává například hodinová lhůta na smazání příspěvku, která může způsobit existenční obtíže například malým firmám s nevelkým počtem zaměstnanců.