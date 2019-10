EU chce digitální daň i v případě, že se zbytek světa nedohodne

Čas na uzavření globální dohody je podle ní do konce roku 2020. Velké mezinárodní internetové společnosti musí podle kandidátky na místopředsedkyni EK platit na daních "svůj spravedlivý podíl".

Regulovat je podle Vestagerové třeba také to, jak firmy "sbírají, skladují a používají data", a to tak, "aby to pomáhalo společnosti".