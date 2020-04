Děti v Česku naráží na kybernenávist častěji než vrstevníci v EU

S nenávistným obsahem na internetu se české děti dostávají do kontaktu častěji než jejich vrstevníci v Evropě. Vyplývá to z výzkumu skupiny IRTIS z Masarykovy univerzity a jejich kolegů z evropské sítě EU Kids Online. Výzkum ukázal, že číst a vidět na internetu nenávistný obsah není pro děti od 11 do 17 let nic neobvyklého. Míra zkušenosti se různí, v Česku je nejvyšší, připustilo ji 59 procent respondentů.