Česká obchodní inspekce (ČOI) zakázala prodej nabíječky pro notebooky typu ADP-90SB BB, která může po zapojení do elektřiny uživateli způsobit úraz, případně až smrt po zásahu proudem. Výrobek z tohoto důvodu inspekce nahlásila i do systému nebezpečných výrobků Safety Gate. ČOI to ve čtvrtek uvedla v tiskové zprávě a informace o výrobku včetně fotografií zveřejnila na svém webu.