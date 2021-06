Čína si došlápla na těžaře. A kryptoměny začaly prudce padat

Na konci minulého týdne ale jedno z měst v jihozápadní provincii S'-čchuan úřadům slíbilo, že udělá na těžaře velký zátah a že do roka „vymýtí veškerou těžbu bitcoinů a etherea“.

Na to kryptoměny reagovaly prudkým propadem. Například bitcoin se ještě v neděli večer obchodoval za 35 924 dolarů (772 160 Kč), v pondělí krátce před polednem to ale bylo už jen za 32 264 dolarů (693 490 Kč). Ještě v úterý to přitom bylo 40 993 dolarů (880 570 Kč).