Český rozhlas končí vysílání na středních a dlouhých vlnách, lidé musí přeladit

Český rozhlas (ČRo) v pátek ukončuje vysílání na středních a dlouhých vlnách (AM). Lidé proto budou muset přeladit na velmi krátké vlny (FM) nebo využívat digitální rozhlas DAB+, případně on-line vysílání. Rozhlas to oznámil na webu s informacemi k ukončování vysílání. Na středních vlnách dosud vysílaly stanice ČRo Dvojka a ČRo Plus a na dlouhých vlnách ČRo Radiožurnál.