Češi budou moci platit kryptoměnami stejně jako platebními kartami

„O kryptoměny je nyní obrovský zájem a my chceme lidem umožnit s nimi platit. Už si nemusí peníze jen ukládat do svých krypto fondů, ale mohou je začít používat k platbám. To znamená, že vstoupí do obchodu, vyberou si zboží a zaplatí kryptoměnou,” uvedl zástupce generálního ředitele GoCrypto Žiga Toni.