Broadcom pokukuje po firmě VMware. Chce za ni zaplatit 60 miliard dolarů

Americký výrobce polovodičů a softwaru Broadcom jedná o převzetí softwarové společnosti VMware za 60 miliard USD (1,4 bilionu Kč). S odvoláním na informované zdroje to napsal ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ). Dohoda, pokud se uskuteční, zřejmě bude jednou z největších v tomto roce. Oznámena by mohla být ve čtvrtek.