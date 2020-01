Bitcoin za deset let vzrostl o devět milionů procent

Výkon bitcoinu za deset let, včetně jeho obrovského růstu a následného hlubokého propadu, zanechává všechen ostatní majetek daleko za sebou. A neexistuje nic, co by se svým růstem alespoň vzdáleně blížilo bitcoinu.

Hodnota akciového indexu S&P 500 se ve stejném období jen ztrojnásobila a index, který sleduje světové trhy, se více než zdvojnásobil. Zlato zdražilo o 25 procent. Některé z nejvýkonnějších akcií v indexu Russell 3000, včetně Exact Sciences nebo Intelligent Systems, vzrostly asi o 3000 procent. Tyto zisky však blednou v porovnání s nejnovějším a jedním z nejkontroverznějších zázraků finančního světa.

Částečně je monstrózní návratnost odrazem výpočtu počáteční hodnoty bitcoinu. Tato alternativní měna totiž neměla žádnou hodnotu, když ji na Halloween v roce 2008 vytvořil někdo, kdo si říká Satoši Nakamoto. Byl navržen jako metoda směny, kterou lze zasílat elektronicky mezi uživateli po celém světě a která nemá centralizovanou kontrolní síť. Místo toho běží na síti počítačů, které sledují všechny transakce v hlavní knize, takzvaném blockchainu. Pro mnohé byla tato technologie dostatečným důvodem pro jeho nákup.

Na druhé straně rovnice jsou nadšenci bitcoinů, kteří v jeho technologii viděli slibný způsob změny globálního finančního systému.

„Je to poprvé, kdy existuje skutečné oddělení. Stejně jako u církve od státu máte oddělení peněz od státu,“ uvedl Alex Mashinsky, který je zakladatelem platformy zaměřené na půjčky v kryptoměnách Celsius Network. „Je to inovace, je to vzrušení.“

Začátky měl však bitcoin pomalé. První transakci zaznamenal dva roky po vzniku, kdy ho někdo použil na nákup pizzy. Od té doby se cena prvorozené kryptoměny výrazně zvýšila a objevily se stovky napodobenin, některé s větším a jiné s menším úspěchem.

Mnozí z těch, kteří stáli u zrodu bitcoinu, mu zůstali věrní. Sledovali, jak v uplynulém desetiletí procházel unikátním cyklem prudkého růstu a pak stejně rychlého pádu.

Na začátku roku 2017 bitcoin vystoupil nad 1000 USD (22 600 Kč). Do poloviny léta téhož roku se jeho cena více než zdvojnásobila a rozpoutalo se šílenství. Do konce roku se pohyboval nad 14 000 USD (316 700 Kč). Ale jak se rychle rozběhl, ještě rychleji se propadl. Do konce roku 2018 se jen sotva pohyboval nad hranicí 3000 USD (67 800 Kč). Přesto krátce po propadu zahájil další mohutný růst, a v létě 2019 vystoupil až na 13 800 USD (312 200 Kč).

Bitcoin v průběhu roku 2019 Foto: Martin Havelka, Novinky

Přežijí bitcoiny?

Přežití bitcoinu však bude spočívat na jeho dalším přijetí. Jeho využití jako prostředku směny se zatím nerozšířilo. Několik velkých obchodníků sice přijímá platby v bitcoinech, ale není to v takovém rozsahu, jak mnozí předpokládali. Podvody jsou stále rozšířené. Zájem klesá a větší vlastníci mají výraznější vliv než v době největší bitcoinové bubliny v roce 2017. To znamená, že jejich vliv na cenu by se mohl zvyšovat.

Prognóz vývoje bitcoinu na dalších deset let je řada. Podle nich se masové přijetí této kryptoměny určitě zvýší. Technologie blockchain způsobí revoluci a vyřeší každý problém na světě. Na druhé straně zřejmě zesílí regulace a centrální banky budou věnovat bitcoinu více pozornosti než kdykoliv předtím.

V krátkodobějším horizontu spekulanti očekávají, že letošní rok by mohl být méně nestabilní vzhledem k nadcházejícímu půlení, kdy se počet mincí přidělených takzvaným těžařům, tedy těm, kteří zpracovávají transakce, sníží o polovinu. To by se mělo stát v květnu 2020 a internet je plný hodin s odpočítáváním. Předchozí snížení počtu mincí, které se uskutečnilo zhruba před čtyřmi lety, se časově shodovalo s cenovým růstem. Mnozí tak věří, že se to bude opakovat.

Jak nakoupit bitcoiny?

Pořídit bitcoiny je možné v současnosti poměrně jednoduše, převodem peněz z bankovního účtu nebo platbou v hotovosti. Pro druhý zmiňovaný způsob jsou k dispozici tzv. BTC automaty, jde o obdobu tradičních bankomatů, které se v Česku množí doslova jako houby po dešti.

Na internetu je pak možné koupit bitcoiny v různých směnárnách, kterých je také měsíc od měsíce více. V těchto specializovaných směnárnách jsou k dostání také další virtuální měny. Sluší se podotknout, že kurzy si směnárny určují samy, takže rozdíly mezi jednotlivými nabídkami se mohou pohybovat klidně i v řádech tisíců korun.

Atraktivní je na bitcoinech i to, že uživatel nemusí teoreticky za jejich pořízení zaplatit ani korunu. Lidé je totiž mohou těžit sami s využitím svých počítačů. Stále nové mince totiž „razí“ síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím tempem. Počet mincí v oběhu má dosáhnout nakonec 21 milionů, což má být kolem roku 2140.

Aby mohl člověk obchodovat s bitcoiny, potřebuje vlastní BTC peněženku. Jde v podstatě o řetězec znaků, který si můžete představit jako číslo klasického bankovního účtu – BTC peněženka tedy existuje pouze ve virtuálním světě a na rozdíl od bankovního účtu je zcela anonymní. To je i jeden z důvodů, proč se tato měna těší stále větší popularitě.

Stinná stránka bitcoinů

Navzdory vysoké volatilitě se dá říci, že popularita bitcoinů neustále roste. V tuzemsku i zahraničí se totiž stále častěji setkáváme s touto virtuální měnou jako s regulérním platidlem. V zahraničí se dají za bitcoiny koupit domy, automobily, ale je možné s nimi zaplatit například i školné. Nejznámější kyberměnu přijímají také někteří tuzemští prodejci.

Výhody bitcoinů jsou nepopiratelné, existují ale také stinné stránky. Kromě vysoké volatility je řeč o počítačových pirátech. Ti totiž velmi často šíří po internetu škodlivé kódy, prostřednictvím kterých dovedou těžit virtuální měny i bez vědomí majitele. Zatěžují tedy nadměrně výkon napadené sestavy.