Avast zavře kritizovanou divizi Jumpshot, která prodávala data uživatelů

Avast začal být terčem kritiky poté, co weby Motherboard a PCMag informovaly o tom, že Jumpshot prodává data stovek milionů uživatelů antiviru firmám jako Google, Microsoft nebo Pepsi za miliony dolarů. Jumpshot měl zájemcům nabízet informace o každém vyhledávání, kliknutí, nákupu, a to na všech webových stránkách.

Antivirus Avast totiž po instalaci údajně začal sbírat data uživatele a Jumpshot s nimi potom pracoval a nabízel je zájemcům. Avast má mimochodem měsíčně přes 435 milionů aktivních uživatelů, Jumpshot nabízel data 100 milionů z nich. Byli to uživatelé, kteří souhlasili se sběrem údajů.

Motherboard a PCMag se podařilo získat data zahrnující vyhledávání v Google, GPS souřadnice, návštěvy LinkedIn, videa na YouTube a návštěvy pornografických stránek. Data sice neobsahují osobní data uživatelů, podle webů ale experti tvrdí, že by vzhledem k množství sebraných dat bylo možné uživatele odanonymizovat.

Právě kritika je jedním z hlavních důvodů, proč nyní dceřiná společnost končí. „Mrzí nás, že tento krok bude mít dopad na zaměstnance společnosti Jumpshot, velmi si vážíme jejich práce a přispění. Budeme se snažit udělat celý proces pro ně co nejsnazší," uvedl generální ředitel Avastu Ondřej Vlček.

Podle IT odborníků se takto chová řada softwarových firem. „Většina firem, které dělají software nainstalovaný v počítači, má snahu monitorovat uživatele, a to jak pro svou potřebu, tak pro cenné marketingové informace, které se dají dobře prodat. Děje se to dlouhodobě, jenom se o tom moc nemluví,“ řekl Právu expert na kybernetickou bezpečnost Martin Půlpán.