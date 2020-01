Apple neodemkl telefony floridského útočníka. Pomáhali jsme, brání se podnik

Spor mezi americkými úřady a technologickými firmami ohledně kódování elektronických zařízení trvá už několik let. Podle The New York Times je pondělní Barrovo veřejné obvinění Applu možné chápat jako další pokus bezpečnostních složek získat u veřejnosti i mezi zákonodárci podporu pro přijetí zákona, jež by úřadům garantoval právo přístupu do telefonů, tabletů a počítačů.