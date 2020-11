Amazon je pod drobnohledem Evropské komise. Kvůli využívání dat obchodníků

Amazon podle Vestagerové neoprávněně využívá data obchodníků, čímž získává nespravedlivou konkurenční výhodu. Amazon bude mít možnost Komisi přesvědčit, že pravidla neporušuje. Pokud ale Brusel v dalším průběhu řízení nezmění názor, může firmě vyměřit pokutu až do výše deseti procent z jejích ročních tržeb. To by v případě Amazonu mohlo být až 28 miliard dolarů (skoro 628 miliard Kč).