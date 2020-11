Aktivista vyrazil do boje proti Applu. Kvůli sledování uživatelů

„Sledování je povoleno pouze tehdy, pokud to uživatelé výslovně odsouhlasí,” uvedl právník NOYB Stefano Rossetti. „Apple sice zavedl ve svém internetovém prohlížeči funkce pro blokování cookies, do svých telefonů však vkládá podobné kódy, a to bez souhlasu uživatele,” dodal. Tento postup je podle něj „jasným porušením” zákonů Evropské unie o ochraně soukromí.