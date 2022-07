Zachytili jsme miliardu útoků na e-maily, bijí na poplach bezpečnostní experti

„Od začátku roku roste téměř každý měsíc počet pokusů o prolomení přístupu do e-mailových serverů. Systém Turris Sentinel zaznamenal během ledna přibližně 328 milionů pokusů o prolomení, v únoru to bylo už přes 600 milionů, v březnu skoro 800 milionů a v průběhu dubna a května se počet vyhoupl téměř na miliardu,“ varoval Michal Hrušecký, technický ředitel projektu Turris.

Otázka správného a důsledného zabezpečení e-mailových schránek Čechů je tedy stále ožehavější. „Nebezpečí spočívá mimo jiné v tom, že většina uživatelů používá stejná hesla pro přístup do mnoha služeb i zařízení. Pokud se útočníkovi podaří prolomit přístup do e-mailu, je pro něj často snadné proniknout i do dalších, mnohem citlivějších účtů uživatele,“ prohlásil Hrušecký.