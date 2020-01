Z e-shopu na dálniční známky unikla data lidí. Hackeři neustále útočí, řekl Vondráček

„Kdyby dostali alespoň o hodinu víc, nestalo by se to. Měli jsme pentesty (testy zabezpečení, pozn. red.), ale prostě to někdo v tom stresu vypustil z hlavy, protože se snažili to rozchodit v době, kdy už tam stály všechny televize a noviny a já prezentoval, ačkoliv jsme v té době byli dole a všichni se snažili to dotáhnout. Nemůžu se zlobit na nikoho, maximálně na sebe,“ podotkl šéf společnosti Actum.