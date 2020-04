WHO čelí kybernetickým útokům

Na internet tento týden uniklo zhruba 450 e-mailů a hesel představitelů Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších spolupracovníků této agentury OSN, kteří se podílejí na zvládání pandemie nemoci covid-19. V prohlášení to ve čtvrtek oznámila WHO, uvedla televize CNBC. WHO rovněž uvedla, že útočníci se v e-mailech zasílaných veřejnosti snaží vydávat za zástupce zdravotnické organizace, aby se dostali k osobním údajům a aby od lidí vylákali finanční dary.