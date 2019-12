Vyděračský virus napadl počítačovou síť kladenského magistrátu

Primátor neřekl, jakého konkrétního odboru se útok týkal, ale podle něj byl soubor označen jako faktura, proto zaměstnanec soubor otevřel. Virus pak začal šifrovat data v počítači. „Samozřejmě budeme znovu poučovat všechny zaměstnance, jak se mají chovat,“ uvedl Jiránek. Zaměstnanci by neměli otvírat soubory neznámého původu, v případě nejistoty, zda jde o bezpečný soubor, jej mají nechat prověřit informačními techniky.

Fungování úřadu podle primátora omezeno nebylo. „Já si nemyslím, že to byl cílený útok, spíš to vypadalo, že někomu se nakazily počítače a poslal to dál,“ doplnil primátor. Jedinou možnou ztrátou byla práce daného zaměstnance za jeden den, dřívější data byla díky pravidelnému zálohování zachována.