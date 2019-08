Tři nejobávanější těžařské viry letošního roku

Těžařské viry se snaží na napadeném stroji zůstat co nejdéle v anonymitě a využívat jeho výkon k těžení kybernetických měn. Malware těžící kryptoměny umožňuje kyberzločincům zneužít CPU nebo GPU výkon zařízení oběti, a to až do 65 procent výkonu procesoru. Kromě zpomalení celého systému ale uživatelé nemají jinak moc šancí si všimnout, že je jejich stroj zavirován. Odhalení škodlivého kódu je tedy o poznání obtížnější než v případě vyděračských virů. Podobných těžařských virů přitom existují podle nejstřízlivějších odhadů stovky. Uživatelé by se tedy před nimi měli mít rozhodně na pozoru. Zpozornit se vyplatí ve chvíli, kdy je chlazení počítače příliš hlučné, nebo je celý stroj nezvykle pomalý – právě v takových případech na jeho pozadí zpravidla pracují těžařské viry.