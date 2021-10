Špehovací software před lety zmizel ze scény. Teď se vrátil ještě silnější

Před třemi lety to vypadalo, že se po něm slehla zem. Řešení společnosti Kaspersky však později detekovala podezřelé instalátory legitimních aplikací, jako jsou TeamViewer, VLC Media Player a WinRAR.

„Tyto instalátory obsahovaly škodlivý kód, který nebylo možné ztotožnit s žádným známým malwarem, tedy až do chvíle, kdy byla objevena webová stránka v barmštině, která obsahovala infikované instalační programy a vzorky FinFisheru pro Android, což pomohlo identifikovat, že se jedná o trojské koně se stejným spywarem. Tento objev přiměl výzkumníky společnosti Kaspersky k dalšímu zkoumání FinFisheru,“ upozornil Igor Kuzněcov, hlavní bezpečnostní analytik v týmu GReAT, který je součástí společnosti Kaspersky.

Analytici podle něj také objevili vzorek FinFisheru, který nahradil zavaděč UEFI systému Windows – jde o komponentu, která spouští operační systém po startu firmwaru spolu se škodlivým kódem. „Tento způsob infekce umožnil útočníkům nainstalovat bootkit, aniž by bylo nutné obcházet bezpečnostní kontroly firmwaru. Infekce UEFI jsou velmi vzácné a obecně obtížně proveditelné, jejich předností je perzistence a nesnadná detekce,“ prohlásil Kuzněcov.

„Množství práce vynaložené na to, aby FinFisher unikal bezpečnostním výzkumníkům, je velmi znepokojivé a svým způsobem působivé. Zdá se, že vývojáři vložili do obfuskace a opatření proti analýze přinejmenším tolik úsilí jako do samotného trojského koně. Výsledkem je, že díky svým schopnostem vyhnout se jakékoli detekci a analýze je tento spyware mimořádně obtížné sledovat a odhalit,“ zdůraznil bezpečnostní expert.