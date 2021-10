Riziko hackerských útoků je možné výrazně snížit. Stačí nepodceňovat dvě věci

„Důležitost pravidelného záplatování a aktualizací softwaru, stejně jako používání silných hesel, je všem, kteří kybernetické bezpečnosti alespoň trochu rozumí, dobře známá. Tyto aspekty však bývají přesto v mnoha organizacích zanedbávány, což nabízí útočníkům příležitost proniknout do systému firmy. Proto se na bezpečnostní problémy s hesly a nezáplatovaným softwarem zaměřuje drtivá většina počátečních fází pokusů o získání přístupu,“ prohlásil Konstantin Sapronov, vedoucí týmu Kaspersky Global Emergency Response.

Nejčastěji hackeři pronikají do cizích sítí hrubou silou, v podstatě se snaží o uhádnutí přístupového hesla systematickým testováním všech možných kombinací. „Ve srovnání s předchozím rokem podíl útoků hrubou silou prudce vzrostl z 13 % na 31,6 %. Pravděpodobně se tak stalo v důsledku pandemie a rozmachu práce na dálku. Druhým nejčastěji zaznamenaným typem útoku je zneužití zranitelnosti s podílem 31,5 %,“ konstatoval Sapronov.

„I když oddělení pro zabezpečení IT dělá pro ochranu firemní infrastruktury vše, co může, jeho úsilí mohou zmařit například problémy s kompatibilitou, používání starších operačních systémů, podřadné vybavení nebo lidský faktor, což má často za následek narušení bezpečnosti, které může ohrozit chod organizace. Samotná ochranná opatření nemohou zajistit komplexní kybernetickou obranu. Proto by měla být vždy kombinována s nástroji pro detekci a reakci, které dokážou rozpoznat a eliminovat útok již v rané fázi a také řešit příčinu incidentu,“ uzavřel Sapronov.