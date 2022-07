Ransomware není na ústupu. Útočí s ještě ničivější silou

Vyděračské viry z rodiny ransomwarů představují nejobávanější hrozbu několik posledních let. I když se podle virových statistik mohlo zdát, že jsou na ústupu, objevují se stále. A co je možná ještě horší, útočí s ještě ničivější silou. Vyplývá to z rozsáhlé analýzy společnosti Fortinet za druhé pololetí roku 2021, která byla nedávno zveřejněna.