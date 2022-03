Nic nedělejte, uklidňuje Okta situaci po útoku hackerů. Experti tvrdí opak

Průnik do systémů společnosti se provalil až tento týden, kdy hackeři ze skupiny Lapsus$ zveřejnili několik snímků interní komunikace společnosti a požadovali po společnosti Okta výkupné za to, že nebudou publikovat další citlivé materiály správce identit.

Bradbury po zveřejnění snímků připustil, že k útoku skutečně došlo, stát se ale tak mělo už během druhé poloviny ledna. „Náš bezpečnostní tým byl upozorněn, že účet jednoho technika zákaznické podpory byl kompromitován. Hackeři měli přístup k jeho počítači po dobu pěti dnů. Neexistují žádná nápravná opatření, která by naši zákazníci museli řešit,“ prohlásil šéf bezpečnosti ve společnosti Okta.

Někteří vnější pozorovatelé mají z útoku i přesto obavy. „Podle mého názoru to vypadá, že se snaží útok co nejvíce bagatelizovat, a zacházejí tak daleko, že si přímo protiřečí ve svých vlastních prohlášeních,“ prohlásil pro agenturu Reuters nezávislý bezpečnostní výzkumník Bill Demirkapi.

Sama společnost Okta popisuje, že je „poskytovatelem identit pro internet“. Na trhu působí od roku 2009 a má více než 15 000 zákazníků. Jsou mezi nimi přitom velké společnosti jako Moody's, FedEx, T-Mobile US či Coinbase.

Všechny tyto podniky přitom využívají služeb společnosti Okta k zabezpečenému přihlašování do svých on-line aplikací a webů. To jinými slovy znamená, že v praxi používají služby tohoto správce identit přinejmenším desítky milionů uživatelů z různých koutů světa, a to včetně Česka. Jejich data, účty i přístupové údaje mohou být nyní ohroženy.