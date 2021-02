Nemocnice potřebují čtyři miliardy na kybernetickou bezpečnost

Zdravotnická zařízení v Česku by potřebovala do roku 2023 investovat do kybernetické bezpečnosti více než čtyři miliardy korun. Vyplývá to z loňského průzkumu ministerstva zdravotnictví mezi více než 160 nemocnicemi. Na čtvrteční konferenci Academy of Health Care Management to uvedl poradce pro elektronizaci zdravotnictví ministerstva Matěj Adam.