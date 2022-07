Největší únik dat? Mám údaje miliardy čínských občanů, tvrdí hacker

"Je těžké oddělit pravdu od fám, ale pokud by materiál, o kterém hacker tvrdil, že pochází od ministerstva státní bezpečnosti, byl pravý, znamenalo by to problém hned z několika důvodů. Nejspíše by se incident zapsal jako největší a nejzávažnější narušení bezpečnosti dat v historii," uvedla na Twitteru vedoucí výzkumu Kendra Schaeferová z pekingské poradenské společnosti Trivium China.