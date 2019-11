Nejúčinnější zbraně hackerů: ransomware, bankovní malware a kryptominery

„Počet ransomwarových útoků v první polovině roku průběžně klesal, nyní se drží relativně na vyrovnané úrovni. V České republice ransomwarové útoky ve druhé polovině roku zatím ovlivňují zhruba 0,5 % organizací, ve světě je to kolem 0,8 %,“ prohlásil Peter Kovalčík, bezpečnostní expert ve společnosti Check Point.

Vyděračské viry z rodiny ransomware zamknou počítač a za opětovné zpřístupnění dat požadují výkupné. Pokud se takový nezvaný host v počítači zabydlí, není vůbec jednoduché se jej zbavit. Zpravidla je to možné pouze smazáním celého počítače – tím ale uživatelé přijdou o všechna nezálohovaná data.

Podle něj mají kryptominery naopak klesající tendenci. Těžařské viry se snaží na napadeném stroji zůstat co nejdéle v anonymitě a využívat jeho výkon k těžení kybernetických měn. Malware těžící kryptoměny umožňuje kyberzločincům zneužít CPU nebo GPU výkon zařízení oběti, a to až do 65 procent výkonu procesoru.