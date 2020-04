Nebezpečný virus? Kdokoliv jej vytvoří za 15 minut

V posledních týdnech jsou hackeři nezvykle aktivní. Spoléhají na to, že v souvislosti s koronavirem budou lidé méně obezřetní a nechají se snadněji napálit. Kybernetickým pirátům nahrává do karet i to, že mohou nové viry vytvářet velmi snadno. Kyberbezpečnostní společnost Check Point upozornila, že škodlivé kódy díky speciálnímu softwaru jednoduše naprogramuje takřka kdokoliv.