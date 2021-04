Na Facebook se chystá hromadná žaloba kvůli úniku dat

"Pokud by byla žaloba úspěšná, mohlo by to vytvořit precedent a otevřít dveře dalším hromadným žalobám," uvedl expert na digitální soukromí z organizace ProPrivacy. "Povinnost odškodnit jednotlivé uživatele by se pak pro velké technologické podniky mohla stát důraznou pobídkou k tvrdší práci na ochraně soukromí," doplnil.

„Pro uživatele to znamená, že musí být velmi ostražití. I když si většina z nich zvykla na to, že o sobě na internetu sdílí různé informace, měli by se neustále ptát sami sebe, co je opravdu nutné zveřejňovat a co ne. Při těchto úvahách je dobré představit si, jak by se dala taková data zneužít, pokud by se dostala do špatných rukou – od phishingu přes sociální inženýrství až po krádež uživatelského účtu. Pokud k tomu dojde, je důležité být připraven a používat dobré zabezpečení na všech používaných zařízeních,“ doplnil Moiseev.