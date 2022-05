Množství kyberkriminality stoupá v Pardubickém kraji až o čtvrtinu ročně

Případů kyberkriminality v Pardubickém kraji roste ročně o pětinu až čtvrtinu. Podvodníci například okradou méně počítačově gramotné lidi i o statisíce korun. Jejich úspory pak zpravidla obratem převedou do zahraničí, kde jsou těžko dostupné. Uvedl to pardubický kriminalista Martin Drdla, který se kyberkriminalitě věnuje intenzivně několik let. Podle policistů se potvrzuje obecný trend, že se trestná činnost přesouvá do kyberprostoru.