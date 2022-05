Kyberzločinci cílí na hráče. Viry šíří skrze falešné hry

Buddy Toss, Ultimate Custom Night nebo Chuchel. To jsou názvy podvodných verzí her, přes které se v uplynulém měsíci často šířily škodlivé kódy. Upozornili na to bezpečnostní experti antivirové společnosti Eset s tím, že v dubnu kyberzločinci zneužívali k šíření nezvaných návštěvníků také aplikace pro řidiče.