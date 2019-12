Kyberútočníci chtěli po benešovské nemocnici peníze. Žádná částka ale nepadla

Po útoku počítačovým virem je stále omezený provoz v nemocnici, IT specialisté pracují na nápravě. Holý potvrdil, že nemocniční systém napadl kryptovirus, který data zašifroval. Navíc je typu ransomware, což znamená, že útočník za dešifrování požaduje výkupné či výpalné.

„Byly totiž objeveny indicie k tomu, že pro to dešifrování máme někoho kontaktovat. Ještě tam nepadlo nic o nějakých částkách, ale jako ransomware se to jeví,“ uvedl Holý.

NÚKIB měl podle Holého ve středu v Benešově čtyři odborníky, kteří nemocnici pomohli s prvními kroky, ve čtvrtek na místo zamířili další specialisté. „Zjistili jsme, jaký je to typ. Už tam jedou naši lidé s doporučeními a aby pomohli všem, kteří na odstranění toho incidentu pracují,“ uvedl Holý. Doplnil, že informaci o incidentu NÚKIB rozeslal subjektům, které spadají pod kritickou informační infrastrukturu, a také ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo ji jako prevenci může postoupit všem zdravotnickým zařízením, kterých by se to mohlo týkat.