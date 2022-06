Kybernetickému útoku čelil i Slovak Telekom

Nedělní kybernetický útok zasáhl interní IT systémy největšího slovenského telekomunikačního operátora Slovak Telekom, incident vyřadil z provozu web i mobilní aplikaci firmy a omezil poskytování služeb na prodejnách. Oznámila to firma, jejíž služby plně nefungovaly ani v pondělí odpoledne. Podobnému útoku čelil i český operátor T-Mobile Czech Republic, který stejně jako Slovak Telekom patří do mezinárodní skupiny Deutsche Telekom.